إعلان

بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ ملك زاهر وشقيقتها ليلى تعلق

12:16 ص الخميس 24 يوليو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ملك أحمد زاهر (5)
  • عرض 8 صورة
    ملك أحمد زاهر (2)
  • عرض 8 صورة
    ملك أحمد زاهر (1)
  • عرض 8 صورة
    اطلالة ملك زاهر (2)
  • عرض 8 صورة
    اطلالة ملك زاهر (1)
  • عرض 8 صورة
    ملك أحمد زاهر (4)
  • عرض 8 صورة
    اطلالة ملك زاهر (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- معتز عباس:

خطفت الفنانة ملك أحمد زاهر أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

نشرت ملك صورًا لها بإطلالة جذابة مرتدية فستان طويل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "لقد قضيت ليلة لا تُنسى في عرض أزياء هوبي أند جوي".

نالت الصور إعجاب والدها الفنان أحمد زاهر، كما تفاعلت شقيقتها ليلى أحمد زاهر مع الصور، وعلقت: "ما شاء الله".

يذكر أن ملك أحمد زاهر عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا..

حقيقة انفصال راغب علامة عن زوجته بعد أزمة الساحل الشمالي

نانسي عجرم ترد بشكل قاطع وتكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

ملك أحمد زاهر السوشيال ميديا انستجرام ملك أحمد زاهر إطلالة ملك أحمد زاهر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية
الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)