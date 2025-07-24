بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ ملك زاهر وشقيقتها ليلى تعلق

كتب- معتز عباس:

خطفت الفنانة ملك أحمد زاهر أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

نشرت ملك صورًا لها بإطلالة جذابة مرتدية فستان طويل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "لقد قضيت ليلة لا تُنسى في عرض أزياء هوبي أند جوي".

نالت الصور إعجاب والدها الفنان أحمد زاهر، كما تفاعلت شقيقتها ليلى أحمد زاهر مع الصور، وعلقت: "ما شاء الله".

يذكر أن ملك أحمد زاهر عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.

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