إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

بشرى

ظهرت الفنانة بشرى بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستان مكشوف باللون الأسود، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

منة عرفة

شاركت الفنانة منة عرفة، متابعيها، صورة جديدة ظهرت خلالها أمام البحر، عبر حسابها على "إنستجرام" من خلال القصص القصيرة.

آية سماحة

تألقت الفنانة آية سماحة بأحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.

تاليا تامر حسني

شاركت تاليا ابنة الفنان تامر حسني، متابعيها، صورة جديدة لها، ظهرت خلالها بفستان قصير عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

شادي شامل

شارك الفنان شادي شامل، متابعيه صورة جديدة له من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين، بإطلالة كاجوال، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة، وظهرت خلالها بفستان أنيق باللونين الأحمر والأبيض.

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر خلالها مرتديا ملابس كاجوال.