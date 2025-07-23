أميرة فراج تعلن طلاقها من أحمد فهمي نجم "واما"

كتب - معتز عباس:

كشف برنامج "Et بالعربي"، عن طلاق الفنانة أميرة فهمي من زوجها أحمد فهمي نجم فريق "واما".

وذكرت "Et بالعربي" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، أن أميرة فراج أكدت رسميًا طلاقها من أحمد فهمي، وأنه بعد انتشار الشائعات الانفصال تم بهدوء وباحترام متبادل بين الطرفين".

حسمت أميرة فراج الجدل المثار حول علاقتها بأحمد فهمي، بتأكيدها أن الطلاق قد تم بالفعل، وأوضحت أن الانفصال جاء بهدوء تام وودية، مؤكدة على استمرار الاحترام المتبادل بينهما رغم الانفصال.

يذكر أن أحمد فهمي كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "في لحظة"، بمشاركة ميرنا نور الدين، إدوارد، نجلاء بدر، سارة الشامي، أحمد ماجد.

اقرأ أيضا..

شيماء سيف توجه رسالة لـ أحمد عز في عيد ميلاده الـ 54

أحمد سعد يكشف كواليس أغنية "أخويا".. ويوجه رسالة لشقيقه عمرو سعد