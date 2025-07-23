كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن أكبر الأحداث الرياضية والفنية العالمية التي ستقام في المملكة العربية السعودية الفترة المقبلة، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال تركي، إن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات العالمية أبرزها مهرجان الكوميديا العالمي، وإقامة مباريات كرة قدم عالمية، ومبارزات ملاكمة وUFC ومهرجان "Royal Rumble" ضمن بطولات المصارعة الحرة WWE، ومسابقة "King 6" للتنس.

وتحدث رئيس الهيئة العامة للترفيه في مقطع فيديو نشر عبر "فيسبوك": "اليوم أعلن عن مهرجان الكوميديا العالمي الذي يضم 50 فنان كوميدي عالمي وسعودي في الرياض في مهرجان كبير، كل اللي تشوفه على منصات نيتفليكس وأبل تي، وبرايم أمازون هتشوفهم في الرياض".

وأكد: "هذا الموسم هيكون مختلف، المحتوى هيكون عالمي وسعودي وخليجي بشكل عام، هذه السنة بيكون فيه المحتوى السوري بشكل كبير في المسرحيات والحفلات الغنائية، وفي أحداث كتيرة عالمية هتشوفها في موسم الرياض، رياضية وفنية يارب تلقى إعاجبكم، منها مفاجآت كتيرة مع مستر بيس وغيرها، إقامة حفلات على مستوى مختلف وعالمي ومباريات كرة قدم ومبارزات في الملاكمة ويو افي سي وwwe، وإقامة مهرجان رويل رامبل في يناير".

وتابع:"إقامة مسابقة الـ 6 King البطولة العالمية للتنس التي تضم أهم 6 في الترتيب في عالم التنس هيتنافسوا لمدة 4 أيام في الرياض على أكبر جائزة في عالم التنس، مفاجآت كتيرة هنعلن عنها قريب".

وأتم، تركي حديثه: "هذا الموسم هيكون مختلف، موسم السعودي والخليجي فيه النجم، المحتوى السوري النجم، المحتوى العالمي النجم، وأحداث كثيرة إن شاء الله تعجبكم، ويلا أشوفكم في موسم الرياض".

ويواصل تركي الكشف عن مزيد من المفاجآت ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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