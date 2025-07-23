حقيقة انفصال راغب علامة عن زوجته بعد أزمة الساحل الشمالي

كتب- هاني صابر:

كشف المطرب راغب علامة، حقيقة انفصاله عن زوجته جيهان بعد أزمته الأخيرة بالساحل الشمالي، وذلك بعد قيام احدى معجباته بالصعود الى المسرح خلال احياء حفل غنائي وتقبيله.

وقال راغب علامة، ببرنامج "تفاصيل" إنه يتعرض للشائعات من قبل السوشيال ميديا وآخرها منذ ساعات طلاقه من زوجته جيهان، وهذا لم يحدث نهائيا، مشيرا إلى أنه قرأ تلك الأخبار خلال تسوقه مع زوجته.

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية أعلن خلال أيام سابقة، إيقاف المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق بسبب ما حدث في حفله الأخير الذي أقيم بالساحل الشمالي.

وقال مصطفى كامل إنه تابع خلال اليومين الماضيين سلوكا وصفه بالمشين، والمخالف لكل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، مضيفا "سلوكا لم نعتاد عليه داخل وطننا سابقاً ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات الغير منضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز" .

وأضاف "مع تقديم خالص إحترامي وتقديري للسيد الأستاذ الصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة ولكل الأخوة الأشقاء الشعب اللبناني الحبيب فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة الآتي :

- استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر والتحقيق معه فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.

- مخاطبة السادة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بسيادتهم أو من ينوب عن سيادتهم لاتخاذ قرارنا سوياً باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل الذي يعد اسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية .