راغب علامة عن أزمة الساحل: "ربنا عمل كده علشان أشوف حب المصريين"

كتب- هاني صابر:

قال المطرب راغب علامة، إن معظم أغانيه باللهجة المصرية، مؤكدا أنه تربى على أغاني السيدة أم كلثوم وفيروز وفريدة الأطرش وصباح.

وتابع علامة، ببرنامج"تفاصيل"، إن الجمهور اللبناني هاجمه في بداية مشواره الفني كونه يغني أغاني مصرية، وأن بعض الفنانين اللبنانين هاجموه أيضا على تلك الأغاني.

وأضاف: "لو كان الغناء بالمصري خيانة فأنا أتشرف بهذه الخيانة، وأنا أحب مصر للغاية فهى تجري بدمائي، والأزمة التي حدثت معي جعلتني أشاهد حب المصريين لي والوقوف بجواري، وقولت نفسي (ربنا عمل الأزمة دي علشان أشوف الحب ده من المصريين)".