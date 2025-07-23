بعد "فستانك الأبيض".. هشام جمال يهدي ليلى زاهر أغنية "أنا والقمر"

كتب - معتز عباس:

كشف المنتج هشام جمال تفاصيل أغنية "أنا والقمر" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، ضمن أغاني ألبومه الجديد "HJ 2025.

وطرح هشام، مقطع فيديو لكليب أغنية "أنا والقمر" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، بمشاركة زوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر.

وكتب هشام جمال: "أغنية أنا والقمر، أغنية مختلفة جدا بالنسبه ليا، لأنها أول أغنية ألحنها بعد ما القمر ليلى أحمد زاهر بقت في حياتي بشكل رسمي، ولأني بعد ما سمعتهالها قالتلي بكل وضوح إن دي أحلى أغنية عملتها في حياتي في رأيها".

وأضاف: "يارب الأغنية تعجبكم كمان وان شاء الله نعمل أغاني احلى قريب".

ومن جانبه ردت ليلى زاهر، وكتبت: "⁨أنت أحلي حاجه حصلتلي في حياتي وبحبك جدا وبحب الأغنية جدا".

ووجه هشام جمال رسالة شكر لـ حسين الجمسي، وكتب: "شكرًا لأخويا الفنان العظيم حسين الجسمي على حماسه تجاه الأغنية واصراره لأخر لحظه إنها تطلع بأفضل شكل وأنه كمان السبب أني اشتغل بحريه عشان نطلع حاجه مختلفة، وشكرا لاخواتي الفنانين الكبار، الشاعر أمير طعيمه، والموزع مادي على عمل أنا فخور اننا عملناه سوا".

أغنية "أنا والقمر، كلمات: أمير طعيمة، رؤية فنية وألحان: هشام جمال توزيع: مادي، مكساج وماستر: جاسم محمد، صياغة اوركسترا: كمال أحمد مصطفى، بمصاحبة أوركسترا براج الفلهارمونية بقيادة المايسترو ريتشارد هاين.

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