نانسي عجرم ترد بشكل قاطع وتكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

كتب - معتز عباس:

حسمت المطربة اللبنانية نانسي عجرم الجدل المثار دائمًا حول انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم، لتؤكد أن ما تم تداوله في الأيام الماضية حول انفصالها هي مجرد شائعة.

وقالت نانسي في لقائه مع "بيلبورد عربية"، إن أغرب شائعة علمت بها مؤخرًا، هي طلاقها وانفصالها، مضيفة: "كتير اتكلموا عن انفصالي، لكن الشائعة ماكنتش الأغرب لاني متعوده عليها من وقت زواجي، تاني يوم بدأت تطلع الشائعة وأني اطلقت وانفصصلت، على طول الكلام ده وان شاء الله تفضل إشاعة".

يذكر أن، نانسي عجرم أحيت خلال الأيام الماضية، حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين بعد غياب ٧ سنوات، والذي أقيم على مسرح النهضة بدولة المغرب.

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