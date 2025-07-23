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نانسي عجرم ترد بشكل قاطع وتكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

09:26 م الأربعاء 23 يوليو 2025

نانسي عجرم مع زوجها فادي الهاشم

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كتب - معتز عباس:

حسمت المطربة اللبنانية نانسي عجرم الجدل المثار دائمًا حول انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم، لتؤكد أن ما تم تداوله في الأيام الماضية حول انفصالها هي مجرد شائعة.

وقالت نانسي في لقائه مع "بيلبورد عربية"، إن أغرب شائعة علمت بها مؤخرًا، هي طلاقها وانفصالها، مضيفة: "كتير اتكلموا عن انفصالي، لكن الشائعة ماكنتش الأغرب لاني متعوده عليها من وقت زواجي، تاني يوم بدأت تطلع الشائعة وأني اطلقت وانفصصلت، على طول الكلام ده وان شاء الله تفضل إشاعة".

يذكر أن، نانسي عجرم أحيت خلال الأيام الماضية، حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين بعد غياب ٧ سنوات، والذي أقيم على مسرح النهضة بدولة المغرب.

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الفنانة نانسي عجرم نانسي عجرم ترد على شائعة انفصالها انفصال نانسي عجرم عن زوجها لقاء نانسي عجرم مع بيلبورد عربية
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