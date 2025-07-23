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محمد رمضان يطرح أغنية "الواد طالع لأبوه" على "يوتيوب" (فيديو)

08:59 م الأربعاء 23 يوليو 2025

الفنان محمد رمضان

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كتب- هاني صابر:

طرح النجم محمد رمضان، مساء اليوم الأربعاء، أغنية "الواد طالع لأبوه" على "يوتيوب".

ونشر رمضان، بوستر الأغنية، عبر حسابه على إنستجرم، وعلق: "يا رب احفظ أولادنا وفرحنا بهم جميعا .. الواد طالع لأبوه دلوقتي على جميع المنصات".

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع إيهاب كوبليكس.

وتقول بعض كلماتها:

الواد طالع لأبوه

الواد طالع لمين الواد طالع لأبوه

وبيمشي ماشية مين يمشي ماشية ابوه

الواد طالع لمين الواد طالع لأبوه

وبيضحك ضحكة مين يضحك ضحكة ابوه

ينزل عمره ما بيتوه

يعطش مايقولش أمبو

يخطف عين اللي شافوه

كل الناس بيحبوه

طالع جامد زي أبوه

ثابت مهما يهزوه

من صغره الناس عرفوه

بقا نمبر وان مش تو

محمد رمضان

الفنان محمد رمضان اغنية محمد رمضان الجديدة أغنية الواد طالع لأبوه محمد رمضان على إنستجرام
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