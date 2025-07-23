مهرجان الرياض للكوميديا يضم أكثر من 50 نجما.. تعرف على التفاصيل

كتبت- منى الموجي:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، اليوم الأربعاء عن تفاصيل أول نسخة من مهرجان الرياض للكوميديا، الذي يُقام في "بوليفارد سيتي" بالعاصمة السعودية الرياض.

ويجتمع أكثر من 50 نجما من أفضل نجوم الكوميديا في العالم في الرياض خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر، في أكبر مهرجان كوميدي يُقام على مستوى العالم.

وكشف بيان صادر عن الهيئة العامة للترفيه، عن الأسماء البارزة المؤكد مشاركتها في مهرجان الرياض للكوميديا، بينهم: كيفن هارت، نجم هوليوود الحائز على جائزة مارك توين للكوميديا الأمريكية لعام 2024، والذي تصدّر له أحد عشر فيلمًا المركز الأول في شباك التذاكر. كما يشارك جيمي كار، الفائز بجائزة "رويال تيليفيجن سوسايتي" وجائزة الكوميديا البريطانية، ومقدّم البرامج الشهير الذي قدّم عروضه في أكثر من 40 دولة مختلفة.

ويحضر أيضًا كل من زارنا غارغ، المؤلفة والكاتبة التي وصلت كتبها لقائمة "نيويورك تايمز" للكتب الأكثر مبيعًا، وأندرو شولتز، مقدم البودكاست الشهير والذي حقق عرضه الكوميدي الأخير على نتفليكس بعنوان LIFE حضورًا ضمن قائمة العشرة الأوائل في الولايات المتحدة لمدة 15 يومًا متتاليًا، إضافة إلى ويتني كامينغز، المعروفة بمسلسل NBC الكوميدي Whitney، وكتابة مسلسل 2 Broke Girls الحائز على جائزة إيمي.

ويستضيف مهرجان هذا العام أيضًا مجموعة من الأسماء المرموقة الأخرى، من بينهم: سيباستيان مانيسكالكو، الذي حصل على لقب "جولة الكوميديا الأولى في 2025" وفق تقرير Midyear Boxscore من Billboard، وبيل بور المرشح لجائزتي إيمي وغرامي، وجو كوي أحد أنجح نجوم الكوميديا في العالم على مستوى الإيرادات، وجيم جيفريز، الممثل والمؤلف الأسترالي الذي قدم عشرة عروض كوميدية خاصة، وجيسيكا كيرسون، التي تظهر بانتظام في برامج مثل The Tonight Show وThe View وCrashing على HBO، وراسل بيترز الذي اختارته مجلة Rolling Stone مؤخرًا ضمن قائمة "أفضل 50 كوميدياً في التاريخ"، وأخيرًا ماز جبراني، الذي ظهر في عدد من أشهر البرامج التليفزيونية.

ومن المقرر الإعلان قريبًا عن المزيد من الأسماء العالمية من نجوم الكوميديا، قبيل انطلاق هذه الفعالية المرتقبة التي تمتد لأسبوعين.





