بـ "فستان أحمر".. 10 صور لـ نسرين طافش من أحدث جلسة تصوير

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة نسرين طافش أنظار الجمهور على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة ساحرة مرتدية فستان أحمر طويل، أبرز جمالها وتركت شعرها منسدلا مع مكايج أبرز جمال ملامحها.

ونشرت نسرين صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، لتنال إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "اللون يجنن عليكي"، "جمال وأناقة"، "ملكة جمال"، "الجمال بالأحمر"، "القمر اللي بينور حياتنا".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

كما طرح عمرو دياب الخميس الماضي ألبومه "ابتدينا"، وضم ١٥ أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أشهر صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

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