بإطلالة جريئة.. رشا مهدي تستمتع بإجازة الصيف والجمهور يعلق (صور)
08:30 م الأربعاء 23 يوليه 2025
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كتب- هاني صابر:
خطفت الفنانة رشا مهدي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف من أحدث ظهور لها.
ونشرت رشا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصيف".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر، حلوة أوي، أحلى فنانة، الجميلة، صيف جميل عليكي".
يذكر أن، آخر أعمال الفنانة رشا مهدي مسلسل "6 شهور" بطولة: نور النبوي، مراد مكرم، نور إيهاب، مجدي بدر، سلوى محمد علي.
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