بإطلالة جريئة.. رشا مهدي تستمتع بإجازة الصيف والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة رشا مهدي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف من أحدث ظهور لها.

ونشرت رشا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصيف".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر، حلوة أوي، أحلى فنانة، الجميلة، صيف جميل عليكي".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة رشا مهدي مسلسل "6 شهور" بطولة: نور النبوي، مراد مكرم، نور إيهاب، مجدي بدر، سلوى محمد علي.