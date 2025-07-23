شيماء سيف توجه رسالة لـ أحمد عز في عيد ميلاده الـ 54

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة شيماء سيف، رسالة للفنان أحمد عز بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ 54 وهو من مواليد 23 يوليو 1971.

ونشرت شيماء، صورة تجمعها به، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا عز، كل سنة وأنت جدع أوي أوي أوي أوي خالص، وعقبال مليون سنة وأنت نجم العالم، بحبك قد الدنيا".

وكانت شيماء سيف، قد تعرضت مؤخرا لحادث تصادم مفاجيء أثناء قيادتها سيارتها على وصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر.

الحادث لم يُسفر عن إصابات، لكنه أسفر عن تلفيات واضحة في الجزء الأمامي من سيارة شيماء سيف التي خرجت من سيارتها "سليمة".