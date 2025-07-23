أحمد سعد يكشف كواليس أغنية "أخويا".. ويوجه رسالة لشقيقه عمرو سعد

كتب - معتز عباس:

كشف المطرب أحمد سعد كواليس تصوير كليب أغنية "أخويا" من ألبوم "بيستهبل" بالتعاون مع شقيقه الفنان عمرو سعد.

وقال سعد، في لقائه ببرنامج "ET بالعربي": "أنا قلت لعمرو ايه رأيك نعمل أغنية سوا، وبعدين اتكسفت وقلت هو نجم كبير حتى لو اخويا بس هو نجم في حياته، كلمته تاني قولتله غيرت وجه نظري حاسس لو طلعنا مع بعض مش هتبقى حلوة، قالي لا أنا شايف انها هتبقى حلوة".

وأضاف: "أنا صعقت لأن عمرو من أكتر الداعمين ليا في حياتي الشخصية وفي كل مشاكلي وحياتي واقف في ضهري ومعايا مابيعديش لحظة غير وهو معايا بحبه جدا وبحب كل اللي بيعمله عشاني وحاجة اعتز بيها وعلى دماغي من أخويا الكبير".

طرح أحمد سعد، الأسبوع الماضي، الوش الأول من ألبومه "بيستهبل"، وضم أغاني أخويا بمشاركة عمرو سعد، مكسرات، بطة، بيستهبل، وتاني، التي قدمها بمشاركة الفنانة روبي.

يستعد المطرب أحمد سعد، لطرح 5 أغاني من ألبومه الجديد "بيستهبل"، والتي يقدمها تحت عنوان "الوش التاني".

ويطرح أحمد سعد، اليوم الأربعاء ، أغاني شفتشي، بالونة، أتك أتك، اتحسدنا، ويقدم بمشاركة مؤدي أغاني الراب مروان موسى، ومؤدي أغاني المهرجانات عفروتو، أغنية بعنوان " حبيبي يا ياه".

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