كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن انطلاق مهرجان الرياض للكوميديا في "بوليفارد سيتي" في أكبر مهرجان للكوميديا في العالم ، واستضافة نجوم الكوميديا العالمية، وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 9 أكتوبر.

ويستضيف تركي، خلال فعاليات مهرجان الرياض، نجم الكوميديا الأمريكية الممثل العالمي كيفين هارت، وملك الكوميديا راسل بيترز، الفنانة زارنا قارج، نجمة الكوميديا، ويتني كامينجز ، والفنان الكوميدي الأمريكي سيباستيان مانيسكالكو، والسيناريست الأمريكي ماز جبراني، ولأول مرة في السعودية الفنان جو كوي، والفنان الأسترالي جيم جيفريز ، والممثل الكندي جيمي كار، والفنانة جيسيكا كيرسون، الكوميديان جابرييل إجليسياس، نجم الكوميديا بيل بر، والفنان الأمريكي أندرو شولتز

مهرجان الرياض للكوميديا، هو الأول من نوعه في المنطقة، ويقدم عروضًا كوميدية عالمية يشارك فيها نخبة من أشهر نجوم الكوميديا من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من المواهب السعودية الشابة، حيث تستمر فعاليات المهرجان على مدار أسبوعين في أجواء ترفيهية مميزة.

يمثل مهرجان الرياض للكوميديا احتفالية مميزة بفن الضحك، حيث يوفر منصة فريدة تجمع بين مدارس كوميدية متنوعة من الشرق والغرب، ويشارك في المهرجان نخبة من النجوم العالميين من أوروبا والولايات المتحدة.

اقرأ أيضا..

شريف منير يُعلن تعاونه مع المنتج تامر مرسي في رمضان 2026

بالصور| بلقيس تستعد لطرح "يا مطنشنا" بعد تصويرها في لبنان