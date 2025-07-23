إعلان

"خست واحلوت".. إلهام شاهين في جلسة تصوير شبابية والجمهور يغازلها

07:34 م الأربعاء 23 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الهام شاهين من أحدث ظهور (4)
  • عرض 8 صورة
    الهام شاهين من أحدث ظهور (3)
  • عرض 8 صورة
    الهام شاهين في لبنان (6)
  • عرض 8 صورة
    الهام شاهين من أحدث ظهور
  • عرض 8 صورة
    الهام شاهين في لبنان (5)
  • عرض 8 صورة
    الهام شاهين من أحدث ظهور (1)
  • عرض 8 صورة
    الهام شاهين في لبنان (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة إلهام شاهين الجمهور أحدث جلسة تصوير خضعت لها في لبنان، خلال قضاء إجازة الصيف.

ونشرت إلهام، جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بملابس "كاجوال"، وعلقت: "أوقاتي الحلوة في لبنان".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر وجميلة"، "لياقة ولا في الأحلام"، "إيه الحلاوة دي"، "حلوة ومرتبة"، خست واحلوت، أصغر مني، صغرت واحلوت جدا"زينة السيدات".

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.

اقرأ أيضا..

وسط الطبيعة والجبال.. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ بسمة بوسيل في سويسرا

حمزة العيلي: "بقالنا كتير عايشين في انحطاط أخلاقي وتشوه مجتمعي"

إلهام شاهين انستجرام إلهام شاهين لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
منهم كيفين هارت.. الرياض تستضيف نجوم السينما العالمية في أكبر مهرجان للكوميديا بالعالم

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)