"خست واحلوت".. إلهام شاهين في جلسة تصوير شبابية والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة إلهام شاهين الجمهور أحدث جلسة تصوير خضعت لها في لبنان، خلال قضاء إجازة الصيف.

ونشرت إلهام، جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بملابس "كاجوال"، وعلقت: "أوقاتي الحلوة في لبنان".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر وجميلة"، "لياقة ولا في الأحلام"، "إيه الحلاوة دي"، "حلوة ومرتبة"، خست واحلوت، أصغر مني، صغرت واحلوت جدا"زينة السيدات".

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.

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