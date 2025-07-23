شريف منير يُعلن تعاونه مع المنتج تامر مرسي في رمضان 2026

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان شريف منير، عن تعاونه مع المنتج تامر مرسي ببطولة عمل تليفزيوني في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر شريف، صورة له مع تامر مرسي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بحمد الله تم التعاون بيني وبين شركة سينرچي والمنتج المتميز تامر مرسي على بطولة عمل من (العيار الثقيل).. إنتظرونا إن شاء الله في رمضان ٢٠٢٦".

يذكر أن، آخر مشاركات شريف منير الفنية كانت بفيلم "السرب" الذي عُرض بالسينمات عام 2024.