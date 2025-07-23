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شريف منير يُعلن تعاونه مع المنتج تامر مرسي في رمضان 2026

07:06 م الأربعاء 23 يوليه 2025

المنتج تامر مرسي وشريف منير

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كتب- هاني صابر:

كشف الفنان شريف منير، عن تعاونه مع المنتج تامر مرسي ببطولة عمل تليفزيوني في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر شريف، صورة له مع تامر مرسي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بحمد الله تم التعاون بيني وبين شركة سينرچي والمنتج المتميز تامر مرسي على بطولة عمل من (العيار الثقيل).. إنتظرونا إن شاء الله في رمضان ٢٠٢٦".

يذكر أن، آخر مشاركات شريف منير الفنية كانت بفيلم "السرب" الذي عُرض بالسينمات عام 2024.

الفنان شريف منير شريف منير يتعاون مع تامر مرسي المنتج تامر مرسي موسم دراما رمضان 2026 شريف منير على إنستجرام
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