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وسط الطبيعة والجبال.. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ بسمة بوسيل في سويسرا

06:20 م الأربعاء 23 يوليو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بسمة بوسيل في رحلتها في سويسرا
  • عرض 7 صورة
    بسمة بوسيل في رحلتها في سويسرا
  • عرض 7 صورة
    بسمة بوسيل في رحلتها في سويسرا
  • عرض 7 صورة
    بسمة بوسيل في رحلتها في سويسرا
  • عرض 7 صورة
    بسمة بوسيل في احد المطاعم
  • عرض 7 صورة
    بسمة بوسيل تستمتع بالشمس
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كتب - معتز عباس:

تواصل المطربة المغربية بسمة بوسيل الاستمتاع بعطلتها الصيفية، والاستمتاع بالطبيعة في مدينة مونترو بدولة سويسرا.

وكشفت بسمة عن أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، لتنال الصورة إعجاب الفنانة رانيا منصور.

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "بسومة القمر"، "صورتك زي غروب الشمس"، "النجمة الرائعة"، "مذهلة ومتألقة"، "جميلة زي الوردة".

طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، وهي: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم".

وخاضت بسمة تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

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المطربة المغربية بسمة بوسيل بسمة بوسيل وسط الطبيعة والجبال بسمة بوسيل في سويسرا بسمة بوسيل على إنستجرام
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