حمزة العيلي: "بقالنا كتير عايشين في انحطاط أخلاقي وتشوه مجتمعي"

كتبت- نوران أسامة:

عبّر الفنان حمزة العيلي عن استيائه الشديد من الأوضاع التي يشهدها المجتمع مؤخرًا، من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتب العيلي: "إحنا بقالنا شوية كتير في عك وهرج مش طبيعي، مهازل نازلة ترخ فوق دماغنا، ومع مرور الوقت، المخزيات بتزيد، في حالة لوثة ومهانة وتخلف عقلي وعته بشري، وانحطاط أخلاقي، وادعاء مزيف، وعطن نفسي، وتشوه مجتمعي، وبلاوي منيلة لا حصر لها".

وتابع: "أنا بقيت حاسس إن الشياطين ماشية تتف على وشنا وبيقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل فيكوا.. داهية تاخدكوا".

واختتم منشوره قائلًا: "ربنا يصلح أحوالنا، ويلطف بينا، ويعديها على خير".

يذكر أن الفنان حمزة العيلي شارك في دراما رمضان 2025 بملسل "فهد البطل" بطولة كلًا من أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، محمود البزاوي، لوسي، صفاء الطوخي، عصام السقا، حجاج عبد العظيم، محمد منصور، محمد مهران، عايدة رياض.



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