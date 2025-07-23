محمد سليمان: "العنف ضد المرأة مش بس ضرب"

كتبت- سهيلة أسامة:

عبّر الفنان محمد سليمان عن استيائه من العنف ضد المرأة، من خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وجاء في منشوره: "العنف ضد المرأة مش بس ضرب، هو محاولة لقتل كرامتها وأحلامها".

وأضاف: "الرجال الذين يرفعون أيديهم على النساء لا يعكسون القوة، بل يفضحون ضعفهم، القوة الحقيقية هي في الاحترام، في الوقوف بجانبها، مش في قهرها، الراجل اللي بيمد إيده على زوجته مش راجل".

يذكر أن الفنان محمد سليمان شارك في مسلسل "الحشاشين"، بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، سارة الشامي، عمر الشناوي، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.

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