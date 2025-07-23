ويزو تحسم الجدل: معملتش عمليات تكميم وصوري الجديدة ذكاء اصطناعي

كتبت- منال الجيوشي

حسمت الفنانة ويزو الجدل الذي دار حولها خلال الأيام الماضية، بعد تداول صور جديدة لها على السوشيال ميديا، تبدو وكأنها فقدت الكثير من وزنها، وأرجع البعض أنها أجرت عملية تكميم معدة، وهو ما نفته ويزو تماماً

وأكدت ويزو في بيان صحفي أنها لم تخسر وزنها من الأساس حتى تكون قد أجرت عملية تكميم معدة موضحة: "وزني حالياً هو الطبيعي الذي ظهرت به لأول مرة أمام الجمهور خلال عروض مسرح مصر، وأنا طول عمري بهذا الوزن، كما أنني حضرت افتتاح المهرجان القومي للمسرح الذى كان منذ أيام قليلة بشكلي ووزني الطبيعي فكيف أكون خسرت وزني بعملية تكميم!؟.

وتابعت ويزو أن الصور الأخيرة التي نشرتها على حسابها بموقع انستجرام، معدلة بـ AI موضحة: "الماكيير الخاص بي هو من صورني وقام بتعديل الصور بـ AI ونشرها على حسابه وأنا نشرتها أيضاً وذلك جعل البعض يعتقد أني خسرت وزني بعمليات التكميم، على عكس الحقيقة تماماً.

وأوضحت ويزو أن صفحات السوشيال ميديا أشاعت إجرائها عملية تكميم بوضع مقارنات بين صورها الجديدة مع صورها أثناء حملها وبعد ولادة أبنائها إسماعيل مسك

يذكر أن آخر أعمال ويزو كانت خلال فيلم "فار بـ 7 ترواح" الذي تم عرضه في عيد الفطر 2025، وجسدت خلال أحداثه دور راقصة، حيث دار الفيلم في إطار كوميدي، حول سبع قصص مختلفة وبشخصيات متنوعة، ولكن تربطهم جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، مما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها، وذلك خلال مواقف ومفارقات كوميدية.