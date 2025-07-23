كتب-مصطفى حمزة:

أعلن عاطف إمام "عميد معهد الموسيقى السابق"، وفاة الموسيقار سامي نصير "مايسترو فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، اليوم الأربعاء.

وكشف عاطف إمام، عن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلي الأمجاد السماوية المايسترو الأستاذ سامي نصير الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقي ومايسترو فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية السابق، ووكيل أول نقابة المهن الموسيقية الأسبق وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته ولكل محبينه، خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان".

وتولى الموسيقار الراحل سامي نصير، قيادة فرقة أم كلثوم، في بداية الثمانينات، بعد رحيل المايسترو حسين جنيد.

ووضع الراحل، الموسيقى التصويرية في أفلام عديدة، منها: اغتيال مدرسة، سعد اليتيم، القتل اللذيذ، الفرن، السيد قشطة، جنون الحياة، ليلة القتل، وغيرها.