تأجيل حفل تأبين سميحة أيوب لهذا السبب

كتب-مصطفى حمزة:



أعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة "رئيس الجمعية المصرية لكتّاب ونقّاد السينما"، تأجيل موعد إقامة حفل تأبين الفنانة الراحلة سميحة أيوب.

وكشف الأمير أباظة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن تطورات تنظيم الحفل الذي كان من المقرر إقامته في المجلس الأعلى للثقافة الأسبوع المقبل.

وكتب: "تأجيل حفل تأبين السيدة سميحة أيوب لظروف طارئة، وسوف يتم تحديد الموعد المناسب قريبا، رحم الله الفنانة الكبيرة واسكنها فسيح جناته".

ورحلت الفنانة سميحة أيوب، عن عالمنا يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو، ،عن عمر 93 عاما، بعد مسيرة فنية أثرت خلالها الفن المصري والعربي بأعمالها في المسرح والسينما والتليفزيون.