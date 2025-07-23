كتبت- نوران أسامة:

أعلن شريف الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي، طلاقه رسميًا من ابنة الإعلامي تامر أمين، بعد زواج استمر لمدة شهرين فقط.

وكتب شريف عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام": "الحمد لله حمداً كثيراً.. كل شيء قسمة ونصيب، أعلن اليوم أنه قد تم الطلاق بيني وبين زوجتي السابقة بعد زواج دام شهرين، رغم أن الخبر كان معروفًا لدى كل الأصدقاء والمقربين منذ فترة، وأسأل الله أن يعوضني خيرًا".

يذكر أن حفل زفاف نور وشريف أقيم في ديسمبر 2024 داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وأحيا الحفل عدد من المطربين، منهم رامي صبري، مصطفى قمر، والمطرب الشعبي محمود الليثي.

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