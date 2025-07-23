إعلان

بعد شهرين من زفافهما.. شريف عمرو الليثي يُعلن انفصاله عن ابنة الإعلامي تامر أمين

03:06 م الأربعاء 23 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    شريف عمرو الليثي يُعلن انفصاله عن ابنة الإعلامي تامر أمين (4)
  • عرض 4 صورة
    شريف عمرو الليثي يُعلن انفصاله عن ابنة الإعلامي تامر أمين (1)
  • عرض 4 صورة
    شريف عمرو الليثي يُعلن انفصاله عن ابنة الإعلامي تامر أمين (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

أعلن شريف الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي، طلاقه رسميًا من ابنة الإعلامي تامر أمين، بعد زواج استمر لمدة شهرين فقط.

وكتب شريف عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام": "الحمد لله حمداً كثيراً.. كل شيء قسمة ونصيب، أعلن اليوم أنه قد تم الطلاق بيني وبين زوجتي السابقة بعد زواج دام شهرين، رغم أن الخبر كان معروفًا لدى كل الأصدقاء والمقربين منذ فترة، وأسأل الله أن يعوضني خيرًا".

يذكر أن حفل زفاف نور وشريف أقيم في ديسمبر 2024 داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وأحيا الحفل عدد من المطربين، منهم رامي صبري، مصطفى قمر، والمطرب الشعبي محمود الليثي.

اقرأ أيضًا:

على شاطئ البحر.. أحدث ظهور للفنانة بشرى والجمهور يعلق

مسلسل "فات الميعاد" يتصدر التريند بعد عرض الحلقة الأخيرة على منصة WATCH IT

عمرو الليثي تامر أمين شريف عمرو الليثي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)