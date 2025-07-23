رضا البحراوي يمازح طلاب الثانوية العامة

كتبت- سهيلة أسامة:

وجه مطرب الأغاني الشعبية رضا البحراوي رسالة دعم لطلاب الثانوية العامة، بعد إعلان النتيجة مساء أمس الثلاثاء.

وكتب "البحراوي" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "مساء الخير، جبت 50% جبت 95%، الشاطر اللي يجيب رضا البحراوي في فرحه".

وتابع: "اللي جاب 50% واللي جاب 95%.. كل واحد له فرحته وله مشواره، المهم تكمل وتصدق في نفسك، مفيش مجموع بيحددك ولا رقم يوقفك، ركز في هدفك وخليك دايمًا طموح.. واللي جاب رضا البحراوي في فرحه كده كده ناجح".

على جانب آخر، قررت نقابة المهن الموسيقية إحالة المطرب رضا البحراوي للتحقيق، وذلك على خلفية انتشار فيديوهات ظهر فيها متجاوزًا لوائح النقابة وآداب المهنة.

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