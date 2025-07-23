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أحمد سعد يستعد لطرح 5 أغاني من ألبومه "بيستهبل"

02:28 م الأربعاء 23 يوليه 2025
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كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب أحمد سعد، لطرح 5 أغاني من ألبومه الجديد "بيستهبل"، والتي يقدمها تحت عنوان "الوش التاني".

ويطرح أحمد سعد، اليوم الأربعاء ، أغاني شفتشي، بالونة، أتك أتك، اتحسدنا، ويقدم بمشاركة مؤدي أغاني الراب مروان موسى، ومؤدي أغاني المهرجانات عفروتو، أغنية بعنوان " حبيبي يا ياه".

وتعاون مع الشعراء تامر حسين، ومنة القيعي، وفلبينو أحمد، وتولى التلحين والتوزيع كل من: مدين، أحمد طارق يحيى.

وطرح أحمد سعد، الأسبوع الماضي، الوش الأول من ألبومه "بيستهبل"، وضم أغاني أخويا، مكسرات، بطة، بيستهبل، وتاني، التي قدمها بمشاركة الفنانة روبي.

أحمد سعد البوم بيستهبل الوش التاني
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