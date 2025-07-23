أحمد سعد يستعد لطرح 5 أغاني من ألبومه "بيستهبل"

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب أحمد سعد، لطرح 5 أغاني من ألبومه الجديد "بيستهبل"، والتي يقدمها تحت عنوان "الوش التاني".

ويطرح أحمد سعد، اليوم الأربعاء ، أغاني شفتشي، بالونة، أتك أتك، اتحسدنا، ويقدم بمشاركة مؤدي أغاني الراب مروان موسى، ومؤدي أغاني المهرجانات عفروتو، أغنية بعنوان " حبيبي يا ياه".

وتعاون مع الشعراء تامر حسين، ومنة القيعي، وفلبينو أحمد، وتولى التلحين والتوزيع كل من: مدين، أحمد طارق يحيى.

وطرح أحمد سعد، الأسبوع الماضي، الوش الأول من ألبومه "بيستهبل"، وضم أغاني أخويا، مكسرات، بطة، بيستهبل، وتاني، التي قدمها بمشاركة الفنانة روبي.