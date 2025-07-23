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بعد منعها من الظهور الإعلامي.. مها الصغير توجه رسالة لوالدها

01:39 م الأربعاء 23 يوليو 2025

مها الصغير

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كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الإعلامية مها الصغير رسالة لوالدها، وذلك بعد صدور قرار بمنعها من الظهور الإعلامي لمدة ستة أشهر.

وكتبت مها، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "أنت دائمًا في قلبي".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قرر في اجتماعه الأخير منع الإعلامية مها الصغير من الظهور في جميع الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر، لمخالفتها المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

كما قرر المجلس إحالة واقعة تعدي مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لآخرين إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استنادًا إلى نصوص المواد (138/1 و139 و140/9) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين (69/5 و70/3) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

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