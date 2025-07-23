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وصلت 200 دولار تفاصيل حفل عمرو دياب في لبنان

01:36 م الأربعاء 23 يوليه 2025
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    عمرو دياب
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    عمرو يغني
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كتب-مصطفى حمزة:
طرحت الشركة المنظمة لحفل النجم عمرو دياب، المقرر إقامته في لبنان، المرحلة الثالثة من التذاكر، وذلك بعد بيع جميع تذاكر المراحل الأولى و الثانية.

ويقدم النجم عمرو دياب، الحفل في الساحة البحرية لمنتجع وترفرونت بيروت، يوم 30 أغسطس المقبل.

الشركة المنظمة، طرحت تذاكر الحفل، على مراحل ،للحجز إليكترونيا، وقامت مؤخرا بطرح المرحلة الثالثة، وتتراوح أسعارها بين 100، و 140، و 170، و 200 دولار أمريكي.

ويسمح بالدخول للحفل لكافة الأعمار، باستثناء منطقة اللوج، التي لا يسمح فيها بالدخول لمن هم أقل من 15 عام، بدون مرافق.

وأكدت الشركة المنظمة، على عدم السماح بالدخول بالطعام

الحفل، يعد الرابع الذي يقدمه النجم عمرو دياب، من تنظيم منظم الحفلات اللبناني ربيع مقبل، إذ سبق وتولى تنظيم حفلين له في لبنان، إلى جانب حفل أقيم في الجونة

وأحيا النجم عمرو دياب، مؤخرا الحفل الذي أقيم في هاسيندا بالساحل الشمالي، وقدم به أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا".

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