على شاطئ البحر.. أحدث ظهور للفنانة بشرى والجمهور يعلق

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة بشرى جمهورها، صور من أحدث ظهور لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت بشرى الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت على شاطئ البحر بدون مكياج.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "رايقة، قمر، زي العسل، من غير مكياج أحلى، بتصغري وقمر، ماشاء الله عسل، عسل بشكل مش طبيعي".

يُذكر أن آخر أعمال بشرى الدرامية كانت في موسم رمضان 2025، وشاركت في مسلسل "سيد الناس"، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، ملك أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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