كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر مسلسل "فات الميعاد" قائمة مؤشرات البحث عبر "جوجل"، بعد عرض حلقته الأخيرة على منصة WATCH IT.

ومن المقرر عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة DMC.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي مشوّق، حول طلب طلاق يبدو عاديًا، لكنه يتحول إلى كرة ثلج تُغيّر مصير جميع الشخصيات. تتكشف خبايا النفوس وتتصاعد الصراعات وسط مزيج من الحب والرومانسية والتناقضات الإنسانية بين الشجاعة والخوف.

والعمل بطولة: أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، فدوى عابد، حنان سليمان، محمد أبو داود، ولاء الشريف، محمد السويسي، هاجر عفيفي، كريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

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