محمد رمضان يروّج لأحدث أعماله الغنائية بعنوان "الواد طالع لأبوه"

كتبت- نوران أسامة:

روّج الفنان محمد رمضان لأحدث أعماله الغنائية، بعنوان "الواد طالع لأبوه"، والمقرر طرحها اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليه: "ربنا يحفظ كل ولد لأبوه.. بإذن الله أغنية (الواد طالع لأبوه).. الأربعاء الساعة ٤ بتوقيت القاهرة.. ثقة في الله نجاح".

وظهر رمضان خلال الفيديو برفقة ابنه علي داخل طائرة خاصة، على خلفية الأغنية المنتظرة.

وكان آخر أغاني محمد رمضان بعنوان "من ضهر راجل" الأغنية من كلمات حازم إكس، وألحان حازم إكس وإسلام ساسو، وتوزيع إسلام ساسو، وتنفيذ شو ميديا برودكشن – محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إنتاج MR1.

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، وإخراج محمد دياب.

اقرأ أيضًا:

"حشمة ورُقِيّ".. تعليقات الجمهور على "مايوه" حنان مطاوع

بالصور.. صبا مبارك تستمتع بعطلتها الصيفية أمام برج إيفل

حدث بالفن| زفاف مخرج ونقل زوج فنانة إلى المستشفى وأحدث أزمات حفلات الساحل الشمالي