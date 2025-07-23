كتبت- سهيلة أسامة:

خضعت الفنانة هبة مجدي لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت هبة خلال الصور بإطلالة أنيقة ومحتشمة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأسود.

ونالت إعجاب متابعيها، وجاءت التعليقات على الصور كالتالي: "هبة القمر"، "إنتي جميلة أوي ما شاء الله وفيكي قبول وراحة نفسية"، "الأسود يليق بك.. أول مرة أشوف حد الأسود حلو عليه كده"، "أحسن فنانة بتلبس بأناقة ومن غير ما تكون لابسة مكشوف".

يُذكر أن هبة مجدي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل المداح: أسطورة العهد، بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، غادة طلعت، أحمد بدير، يسرا اللوزي، وخالد سرحان، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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