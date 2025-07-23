"فستان قصير".. هيفاء وهبي بإطلالة جريئة من حفلها الغنائي في جدة

كتب - معتز عباس:

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلًا غنائيًا في مدينة وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت هيفاء مجموعة صور بعد الانتهاء من الحفل الغنائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "شكراً جزيلاً لكم على هذه الليلة الرائعة التي لا تُنسى".

وخطفت هيفاء أنظار متابعيها بعد ارتدائها فستان جريء خلال الحفل الغنائي، لتنال الصور إعجاب المتابعين والجمهور.

يُذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبدالرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

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