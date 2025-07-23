"حشمة ورُقِيّ".. تعليقات الجمهور على "مايوه" حنان مطاوع

كتب- مروان الطيب:

انهالت تعليقات الإعجاب من قبل متابعو وجمهور الفنانة حنان مطاوع، بعد نشرها صور جديدة على البحر، عبر حسابه الرسمي على انستجرام من أحد ظهور على السوشيال ميديا.

وظهرت حنان مطاوع على البحر وهي ترتدي "مايوه بوركيني"، حاز على احترام وتقدير متابعيها.

وعلقو المتابعين، كالتالي: "طلة أميرات حشمة ورقي"، "الله يرحمك أهلك ونعم التربية"، "جميلة وحشمة"، "ايه الجمال والرقي ده"، "احلى لون في المعروض".

وكتب، آخرون: "جميلة زمانك"، "ممثلة شاطرة وجميلة ومحتشمة وزي القمر".

وكانت اخر مشاركات حنان مطاوع في الدراما التلفزيونية بمسلسل "صفحة بيضا" وسط عدد من النجوم وعرض مطلع العام الجاري.

يذكر أن حنان مطاوع تنتظر عرض مسلسل "حياة أو موت" ويشاركها البطولة كل من رنا رئيس،ةمحمد علي رزق، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج هاني حمدي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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