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بالصور.. صبا مبارك تستمتع بعطلتها الصيفية أمام برج إيفل

01:00 ص الأربعاء 23 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    صبا مبارك تتجول في شوارع فرنسا
  • عرض 7 صورة
    صبا مبارك على انستجرام
  • عرض 7 صورة
    صبا مبارك في باريس
  • عرض 7 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 7 صورة
    صبا مبارك تستمتع بعطلتها الصيفية
  • عرض 7 صورة
    صبا مبارم أمام برج إيفل
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كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة صبا مبارك الاستمتاع بعطلتها الصيفية في باريس، لتكشف عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت صبا مبارك وهي تتجول بعدد من شوارع باريس، تلتقط لعديد من الصور التذكارية بالعديد من المعالم السياحية منها برج إيفل.

وتفاعلت صبا مع المتابعين، وكتبت تعليقًا: "48 ساعة علاقة مع باريس"، لتناصل الصور والفيديوهات إعجاب جمهورها ومتابعيها منهم الفنانة جميلة عوض والفنانة تارا عماد.

كانت آخر مشاركات صبا مبارك في الدراما التلفزيونية بمسلسل "معاوية" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن، صبا مبارك تنتظر عرض مسلسل "220 يوم" ويشاركها البطولة الفنان كريم فهمي، علي الطيب، حنان سليمان، سيناريو وحوار نادين نادر، تأليف محمود زهران إخراج كريم العدل ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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صبا مبارك باريس إنستجرام برج إيفل
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