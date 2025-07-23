حدث بالفن| زفاف مخرج ونقل زوج فنانة إلى المستشفى وأحدث أزمات حفلات الساحل الشمالي
12:18 ص الأربعاء 23 يوليه 2025
إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول تعليق من راغب علامة بعد قرار إيقافه عن الغناء في مصر، كريم السبكي يعلن زواجه من فتاة خارج الوسط الفني، نقل زوج تيسير فهمي للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة، مها الصغير تنشر جلسة تصوير من أحدث ظهور، وغيرها من الأخبار.
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