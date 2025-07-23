إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول تعليق من راغب علامة بعد قرار إيقافه عن الغناء في مصر، كريم السبكي يعلن زواجه من فتاة خارج الوسط الفني، نقل زوج تيسير فهمي للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة، مها الصغير تنشر جلسة تصوير من أحدث ظهور، وغيرها من الأخبار.