بـ"فستان تايجر".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ نورهان منصور تخطف الأنظار

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة نورهان منصور أنظار الجمهور، من احدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بإطلالة مميزة ولافتة.

وظهرت نورهان، بإطلالة جريئة مرتدية فستان "تايجر" جريء، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة الجميلات"، "جميلة الزمان والمكان"، "قمر ومفيش زيك"، "ملكة جمال".

نورهان شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل قهوة المحطة، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، بطولة بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، غادة طلعت، فاتن سعيد، هالة صدقي، انتصار، أحمد خالد صالح، أحمد ماجد، حسن أبو الروس، ومجموعة كبيرة من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول شاب يسعى للحصول على فرصة في عالم التمثيل، ويزور القاهرة لتحقيق حلمه، إلا أنه يفقد حياته، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.

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