بالصور.. هاجر أحمد تستمتع بإجازة الصيف أمام البحر والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هاجر مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان طويل يناسب أجواء الصيف.

تفاعل المتابعين والجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أي التحفه دي بجد"، "أحلى دودو"، "قمر الله أكبر"، "ملاك وزي القمر"، "ملكة جمال الدنيا".

جدير بالذكر أن هاجر أحمد شاركت في رمضان 2024 بمسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، منذر رياحنة، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، انتصار، إخراج مرقس عادل، كما عُرض لها فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، إخراج عمرو عرفة.

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