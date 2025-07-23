منة عرفة أمام البحر ومي عمر أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

انتصار

ظهرت الفنانة انتصار بإطلالة صيفية، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وعلقت: "أخيرًا الصيف".

مي عُمر

شاركت الفنانة مي عُمر جمهورها، صورة جديدة ظهرت خلالها مرتدية فستان أنيق باللون الأبيض، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

عبير صبري

تألقت الفنانة عبير صبري في أحدث ظهور لها، ونشرت صورة جديدة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويل باللون الأحمر.

لاميتا فرنجية

ظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورة جديدة له، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر خلالها وهو يعزف الموسيقى على "الدرامز".

ميريام فارس

شاركت الفنانة ميريام فارس جمهورها، صورة جديدة لها، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت فيها تيشرت شفاف، وحرصت على إغلاق خاصية التعليقات.

نسرين طافش

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش أنظار المتابعين وجمهورها على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور على حسابها بموقع "انستجرام".

منة عرفة

نشرت الفنانة منة عرفة صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" ، وظهرت أمام الشاطئ مرتدية فستان طويل باللون الوردي.