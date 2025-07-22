كتب - معتز عباس:

مع إعلان نتائج الثانوية العامة، يعيش آلاف الطلاب وأسرهم في مصر حالة من الترقب والقلق، بالنسبة للكثيرين، تُعد هذه المرحلة نقطة فاصلة ومحورية في حياتهم. وبينما يتطلع البعض إلى كليات القمة، ويتأهب آخرون لبداية مسار تعليمي جديد، تعود بنا الذكريات إلى قصص كفاح وتحديات واجهها طلاب سابقون في هذه المرحلة الحاسمة.

لعل المفاجأة أن بعض النجوم والفنانين، لم تكن بداياتهم الدراسية مبشرة على الإطلاق، خلافًا لما قد يتوقعه البعض، لم يحقق عدد منهم مجاميع مرتفعة في الثانوية العامة، بل إن بعضهم واجه صعوبة كبيرة وربما مر بتجربة الرسوب.

ونستعرض في التقرير التالي نتائج الفنانين في الثانوية العامة:

وحكى الفنان أحمد حلمي تفاصيل رحلته مع الثانوية العامة، في برنامج "صاحبة السعادة"، عن رسوبه لمدة ثلاث سنوات، وحصل أول سنة على مجموع 3%، وفي السنة الثانية 23%، والسنة الثالثة حصل على مجموع 50%، مجموع ميدخلنيش غير النار".

وتحدث الفنان محمد هنيدي عن ذكرياته في الثانوية العامة، وحصوله على مجموع 57.5%، في لقائه مع "منى الشاذلي"، مضيفا: "تعبت السنة دي لكن اكتشفت ان ده كان نصيبي".

وكشف الفنان أمير كرارة، في لقاء تلفزيوني، عن حصوله على نتيجة 52% في الثانوية العامة واحتل المركز الثاني على مستوى المدرسة، مضيفًا: "أنا قعدت 8 سنين ثانوي وفي السنة الأخيرة حصلت على تفوق رياضي ونجحت وبقيت التاني على المدرسة".

قال الفنان آسر ياسين في تصريحات تليفزيونية عن حصوله على 100% في الثانوية العامة: "كان لازم أجيب مجموع عالى لأن كان شرط والدى علشان يدخلنى الجامعة الأمريكية وأدخل تخصص هندسة على طول وده شرط الجامعة إنك لازم تحقق معدل معين من الدرجات علشان تدخل التخصص اللي انت عايزة".

أضاف آسر ياسين: "لما دخلت الجامعة متخرجتش بمعدل عالى جدا بس عملت خبرات حاجات كتيرة أوى في الجامعة من الأنشطة اللى عملتها ومن الناس والتنظيمات والرياضات، نظمت حفلات وعملت حاجات كتير جوا الجامعة".

وكشفت الفنانة عبير صبري عن مجموعها في الثانوية العامة، خلال تصريحات تلفزيونية، قائلة: "جبت 51% في الثانوية العامة، ووالدي اداني علقة بسببها وكان فاكرني هكون عالمة ذرة، ورفض نهائيًا دخولي معهد السينما او الفنون المسرحية".

وذكرت الفنانة مي عمر خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة": "كان مثلي الأعلى أحمد زويل وكان نفسي أبقى زيه، كنا بندرسه وعرفنا إنه كان بينام قليل جدا، وبينام في اليوم 4 ساعات، وكنت بذاكر جامد جدا ودحيحة وكنت جايبة 96.5% في الثانوية العامة، وكنت كل يوم بقلل ساعات نومي عشان أوصل لـ4 ساعات، ومعرفتش أوصل لهم".

نتائج نجوم الفن في الثانوية العامة:

- آسر ياسين 100%

- أحمد فهمي 96.6%

- كريم فهمي 99.9 %

- منى زكي 95%

- مي عمر 96.5%

- محمد محسن 94.5%

- ميس حمدان 92.8%

- نجلاء بدر 92%

- كارمن سليمان 87%

- ريهام عبد الغفور 86%

- زينة 86%

- تامر حسني 73%

- ياسمين صبري 73%

- أحمد زاهر 71%

- أشرف عبد الباقي 70%

- إدوارد 69%

- أحمد عيد 61%

- روبي 60%

- عمرو دياب 60%

- حمادة هلال 59%

- محمد هنيدي 57.5%

- أحمد فتحي 55.5%

- ماجد المصري 54%

- أمير كرارة 52%

- عبير صبري 51%

- أحمد حلمي 50%

- عبد الله مشرف 50%