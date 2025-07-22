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صور.. هنا الزاهد تحتفل بخطوبة شقيقتها نور في أجواء عائلية

11:22 م الثلاثاء 22 يوليو 2025
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  • عرض 5 صورة
    أجواء رومانسية من حفل خطوبة نور شقيقة هنا الزاهد
  • عرض 5 صورة
    نور شقيقة هنا الزاهد تحتفل بخطوبتها
  • عرض 5 صورة
    هنا الزاهد تحتفل بخطوبة شقيقتها
  • عرض 5 صورة
    كزاليس خطوبة نور شقيقة هنا الزاهد
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كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة هنا الزاهد، بخطوبة شقيقتها نور وسط أجواء عائلية اقتصرت على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

ونشرت هنا الزاهد صور من حفل الخطوبة عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام، وظهرت شقيقتها نور والسعادة تغمرها والتقطت العديد من الصور التذكارية وسط أجواء رومانسية.

ويعرض للفنانة هنا الزاهد حاليا في السينمات فيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة، ويشاركهما البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم مصطفى غريب، محمد القس، عادل كرم، تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

وكانت آخر مشاركات هنا الزاهد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إقامة جبرية"، وشاركها البطولة صابرين، محمد الشرنوبي، تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج، وتم عرضه مطلع العام الجاري.

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "7 Dogs" بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز

الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد على إنستجرام هنا الزاهد تحتفل بخطوبة شقيقتها نور
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