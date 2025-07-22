كتب - معتز عباس:

تستمع بعض نجمات الفن بقضاء إجازة فصل الصيف 2025 بالذهاب إلى الشاطئ في المنتجعات السياحية المصرية في شرم الشيخ والغردقة أو الساحل الشمالي، لقضاء أوقاتًا لطيفة مع الأسرة والعائلة.

تحرص النجمات على ارتداء مايوهات "البوركيني" الذي يتكون من قطعة واحدة، والتقاط الصور التذكارية على البحر وأمام الشواطئ.

ومن أبرز هؤلاء الفنانات، هن، الفنانة هبة مجدي، الفنانة حنان مطاوع، الفنانة رنا رئيس، الفنانة شيماء سيف.

وخطفن الفنانات أنظار المتابعين والجمهور على مواقع التواصل المختلفة، بإطلالاتهن الجذابة والمميزة، بعد ارتداء "المايوه البوركيني"، الذي يناسب أجواء الصيف والبحر.

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