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شيماء سيف وهبة مجدي وحنان مطاوع.. 20 صورة للنجمات بـ "المايوه" البوركيني أمام البحر

11:02 م الثلاثاء 22 يوليو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    حنان مطاوع ترتدي المايوه البوركيني
  • عرض 20 صورة
    حنان مطاوع على البحر تستمتع باجازة الصيف
  • عرض 20 صورة
    حنان مطاوع على البحر تستمتع باجازة الصيف
  • عرض 20 صورة
    حنان مطاوع على البحر تستمتع باجازة الصيف
  • عرض 20 صورة
    حنان مطاوع على البحر
  • عرض 20 صورة
    رنا رئيس تستمع بإجاز الصيف
  • عرض 20 صورة
    حنان مطاوع ترتدي المايوه البوركيني
  • عرض 20 صورة
    رنا رئيس تستمع بإجاز الصيف
  • عرض 20 صورة
    شيماء سيف امام حمام السباحة في احد الفنادق
  • عرض 20 صورة
    شيماء سيف امام حمام السباحة في احد الفنادق
  • عرض 20 صورة
    شيماء سيف امام حمام السباحة في احد الفنادق
  • عرض 20 صورة
    شيماء سيف بالعوامة البطة تستمتع باجازتها الصيفية
  • عرض 20 صورة
    شيماء سيف بالعوامة البطة تستمتع باجازتها الصيفية
  • عرض 20 صورة
    شيماء سيف بجوار حمام السباحة
  • عرض 20 صورة
    شيماء سيف تستمتع بالصيف على عوامة البطة في حمام السباحة (1)
  • عرض 20 صورة
    شيماء سيف تستمتع بالصيف على عوامة البطة في حمام السباحة
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي وزوجها محمد محسن
  • عرض 20 صورة
    رنا رئيس تستمع بإجاز الصيف
  • عرض 20 صورة
    حنان مطاوع ترتدي المايوه البوركيني
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كتب - معتز عباس:

تستمع بعض نجمات الفن بقضاء إجازة فصل الصيف 2025 بالذهاب إلى الشاطئ في المنتجعات السياحية المصرية في شرم الشيخ والغردقة أو الساحل الشمالي، لقضاء أوقاتًا لطيفة مع الأسرة والعائلة.

تحرص النجمات على ارتداء مايوهات "البوركيني" الذي يتكون من قطعة واحدة، والتقاط الصور التذكارية على البحر وأمام الشواطئ.

ومن أبرز هؤلاء الفنانات، هن، الفنانة هبة مجدي، الفنانة حنان مطاوع، الفنانة رنا رئيس، الفنانة شيماء سيف.

وخطفن الفنانات أنظار المتابعين والجمهور على مواقع التواصل المختلفة، بإطلالاتهن الجذابة والمميزة، بعد ارتداء "المايوه البوركيني"، الذي يناسب أجواء الصيف والبحر.

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نجمات الفن بالمايوه البوركيني إطلالات نجمات الفن أمام البحر نجمات الفن تستمعن بقضاء إجازة الصيف
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