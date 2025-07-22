كتب - معتز عباس:

انتقد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، ما حدث في واقعة حفل المطرب راغب علامة بالساحل الشمالي، حيث تبادلت المعجبات القبلات مع المطرب اللبناني، واصفًا ما حدث بانهيار وانفلات أخلاقي.

وقال مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت) إن ما حدث في حفل راغب علامة هو نتيجة طبيعية جدًا لحالة انفلات وتدهور أخلاقي شديد جدا نعاني منه، متابعًا: "اللي حصل في الحفل ده معناه أنه هناك انهيار أخلاقي شديد جدا، وخروج على الأعراف والتقاليد والأديان السماوية كلها".

وعبر الجلاد عن دهشته في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قائلا: "طيب أنتم عايزين تعملوا إيه في ولادنا وفي الأجيال اللي طالعة!!، وبنربيهم على هذه المشاهد وعلى هذه الأخلاق المتردية وهذا الإسفاف والابتذال والإنحراف الأخلاقي الشديد جدا".

وأشار إلى أنه رغم إصدار نقابة الموسيقيين بيانًا يتضمن منع راغب علامة من الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق، ومحاسبة المنظمين، لكنه يرى أن الموضوع أكبر من نقابة الموسيقين، مضيفًا: "الموضوع له علاقة شديدة جدا بحالة هذا الانفلات في المحاسبة الأخلاقية في المجتمع، وأن إحنا مش واخدين بالنا خالص، من أنه هناك أجيال بتتربى على مشاهد وتصرفات وسلوكيات تمثل خطورة شديدة جدًا على هذه الأمة والدولة والمجتمع".

وتساءل رئيس تحرير مجموعة "أونا": "مين هيحاسب المنظمين لهذا الحفل؟، ازاي يتساب المسرح كده؟!، ستات وبنات يطلعوا ويعملوا المشاهد دي على الملأ وقدام شاشات التليفزيون؟!!، والحفل كأنه معمول بدون تنظيم وبدون محاذير وبدون ضوابط".

واستنكر في حديثه، "هي فين عائلات وفين رجالة الستات والبنات دول؟!!، فين الأسرة؟!، فين الراجل اللي مسؤول عن البنت دي او الست دي اللي عملت المشاهد دي؟!، متابعًا: "معلش أنا راجل فلاح، وكلنا مجتمع محافظ المفروض ومتربين على أعراف وتقاليد محددة، فين أهاليهم؟!".

وواصل: "السؤال الأهم كمان، هو الساحل الشمالي بقى خارج عن السيطرة؟!، يعني مش فاهم ما في ناس كتير بتروح الساحل الشمالي بتكون محافظة على الأعراف والتقاليد والأخلاق وتعاليم الأديان كلها، فين فكرة الخجل والحياء؟!، هو الساحل ده بقى خارج المنظومة دي تماما، ما فيش أي رقابة، مافيش أي سيطرة".

تابع: "الحفلات اللي بتتعمل وبيبقى فيها هذا القدر من العري والانفلات الأخلاقي، مافيش حد بيحاسب ويراقب؟، مافيش حد بيحط ضوابط؟، مافيش حد بيحط معايير لحفلات؟، حفلات بتتعمل كده وكل الناس تعمل فيها اللي هي عايزاه، يا جماعة المسألة محتاجة وقفة أخلاقية، يعني الانهيار دايما بيبدأ بالأخلاق واحنا أخلاقنا راحت فين؟!".

وأكمل، مجدي الجلاد حديثه: "المسألة مش في راغب علامة والنقابة، المسألة مسألة مجتمع المسئولية علينا كلنا، ومين هيحاسب المنظمين دول؟، ومين يضمن أنه الساحل الشمالي ده يكون تحت السيطرة".

وأتم الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، حديثه:" يا جماعة مصر دولة كبيرة ودولة عندها حضارة عريقة جدا، ومجتمع المفروض إن هو مجتمع محافظ على الأخلاق، يا جماعة أنا بتكلم على الأخلاق، يا جماعة أنا بتكلم عن تصدي حاسم لما حدث، واللي ما يمنعهاش راجلها وأسرتها عندها الدولة تمنعها، إزاي، كل حاجة معروفة تتم ازاي بتطبيق القانون على كل اللي يخالف الأعراف والتقاليد والاخلاق بتاعتنا"، متابعًا: "علشان اللي بيحصل النهاردة لو اتسكت عليه هيحصل أكبر منه بعد كده من ولادنا وبناتنا اللي بيشوفوا المشاهد دي وبقوا يعتبروها مشاهد عادية تماما".

يذكر أن نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، أعلن في بيان صحفي، استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر، والتحقيق معه فيما بدر منه عمدًا بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة".

وصدر القرار مع انتشار صور ومقاطع من حفل المطرب اللبناني، الذي أقيم في الساحل الشمالي، وظهر فيها وهو يتبادل القبلات مع المعجبات خلال تقديم فقرته على المسرح .