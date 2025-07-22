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محمد ثروت وشيكو من كواليس تصوير "اللعبة 5"

09:57 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

محمد ثروت وشيكو

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كتب- مروان الطيب:

يواصل فريق عمل مسلسل "اللعبة" تصوير الجزء الخامس استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.


ونشر الفنان محمد ثروت صورة تجمعه بالفنان شيكو من كواليس التصوير عبر حسابه على "انستجرام" وكتب: "اللعبة 5 جميل ووسيم".


وحقق مسلسل "اللعبة" نجاحا كبيرا على مدار الأربعة مواسم السابقة منذ عرض الجزء الأول عام 2020 بطولة هشام ماجد وشيكو، مرورا بالجزء الثاني "اللعبة: ليفل الوحش" عام 2021، والجزء الثالث "اللعب مع الكبار" عام 2022، نهاية بالجزء الرابع "دوري الأبطال عام 2023.


يذكر أن، آخر مشاركات الفنان محمد ثروت كانت بفيلم "الصفا ثانوية بنات" بطولة الفنان علي ربيع وعرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2025.


محمد ثروت شيكو تصوير اللعبة 5
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