كتب- مروان الطيب:

أصدر مجلس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان بيانا صحفيا على خلفية واقعة الفنان راغب علامة وتعرضه لموقف محرج من جانب المعجبات في حفله بالساحل الشمالي.

وتضمن البيان العديد من النقاط من بينها التأكيد على قوة العلاقة بين نقابة الموسيقيين في لبنان ونقابة المهن الموسيقية في مصر، وأن الفنان راغب علامة لم يكن له علاقة بتصرفات الجمهور، وأن التفاعل بين الجمهور والفنان أمر طبيعي ومحبب.

وجاء البيان كالتالي:

بالإشارة إلى الحادثة التي وقعت خلال حفل الفنان راغب علامة في مصر، نود التأكيد أن ما حدث لم يكن له علاقة بتصرفات الفنان المحترم، الذي لطالما قدم مسيرة حافلة بالعطاء الفني، ممثلاً لبلده وللموسيقى العربية في مختلف المحافل الدولية

الفنان راغب علامة، الذي طالما كان سفيراً للفن اللبناني ولثقافة وطنه، يلتزم دائماً بقيم الاحترام والمهنية تجاه الجمهور والمناسبة".

واستكمل: "وقد سطّر لنفسه سمعة طيبة طوال سنوات من العمل في مصر الحبيبة. هو فنان ذو تاريخ طويل في إقامة الحفلات والمهرجانات في مصر، وقد أثبت نفسه مراراً كأحد أبرز الأسماء في مجال الفن العربي.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان ونقابة المهن الموسيقية في مصر هي علاقة تاريخية راسخة تجمع بيننا المحبة والاحترام المتبادل. كما أن العلاقة الشخصية التي تجمع رئيس النقابة النقيب فريد أبو سعيد مع النقيب مصطفى كامل هي علاقة صداقة وأخوة عميقة. لذلك، نؤكد على احترامنا الكامل للنقابة المصرية وحرصنا على الحفاظ على هذه الروابط الطيبة التي تجمعنا".

وتابع البيان: "نود التأكيد أن التفاعل بين الجمهور والفنان أمر طبيعي ومحبب، خاصةً في ظل العلاقة القوية “ التي تجمعهم. في الحادثة التي وقعت، وهي قبلة على خد الفنان كانت تعبيراً عن محبة واحترام، وليست كما أشيع في بعض وسائل الإعلام. كما نؤكد أن المسؤولية عن الحادثة تتحملها الجهة التنظيمية، والتي كان من المفترض أن تضع إجراءات أكثر صرامة لضمان سلاسة الحفل نؤكد أن الفنان راغب علامة كان يحرص دوماً على أن تكون مشاركاته في مصر، وفي أي مكان آخر ، نموذجاً للذوق الرفيع والتفاعل الإيجابي مع الجمهور، ومن المؤسف أن يقع مثل هذا الموقف نتيجة لتقصير من الجهة المنظمة".

واختتم البيان : "نأمل أن يتم النظر في هذا الموضوع بعين الاعتبار، وأن تحظى الحادثة بتفهمكم الكامل مع خالص التقدير والاحترام".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانا جديدا خلال الساعات القليلة الماضية، كشفت من خلاله عن تطورات أزمة إيقاف المطرب اللبناني راغب علامة، ومنعه من الغناء في مصر.

وجاء في البيان أن راغب علامة تواصل مع "النقيب"، وأرسل رسالة صوتية له، فضّل الأخير عدم إذاعتها احتراما لخصوصيتها، وجاء فيها "أخي وحبيبي وصديق العمر النقيب مصطفى كامل، علمت الآن بقرار النقابة وأود أن أؤكد أن مصر هي بلدي الثاني وبلد الكبار من الفنانين، وسياحة مصر هي مسئوليتنا كفنانين عرب مشاركة مع اخواننا الفنانين المصريين، وأتمنى أن أكون سبباً لإسعاد كل القادمين لحفلات مصر وخصوصاً الساحل الشمالي وما يحدث به من طفرة سياحية غير مسبوقة" .

وأشار كامل إلى أن راغب أقسم بالله أن تصرف الفتاة جاء دون قصداً منه أو رغبة نهائياً، وأن الصورة خادعة ولم تكن كما ظهرت وأن ما حدث هو نتيجة سوء تنظيم الصعود على المسرح .

وأكد أنه يكن كل الإحترام لمصر وضيوف مصر الحاضرين للحفلات وأنه لن يقبل أي سوء فهم بينه وبين نقابة المهن الموسيقية التي هي بيته، إذ يعتبر أنه بداخلها بين أهله وناسه .

وأكد مصطفى كامل أن راغب علامة ختم رسالته بأنه سيكون حريصا على الحضور لمقر النقابة خلال الأيام المُقبلة: "سوف أحضر لمقابلة وزيارة صديق عمري في بيتي الثاني و نقابتي الثانية نقابة المهن الموسيقية بمصر".