حسين فهمي يشارك في الدورة الثانية من جوائز "الباندا الذهبية" بالصين

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مشاركته في فعاليات الدورة الثانية من جوائز "الباندا الذهبية" المقرر إقامتها في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان بالصين يومي 12 و13 سبتمبر 2025، وذلك بعد تلقيه دعوة رسمية تقديرية من اللجنة المنظمة للحدث.

وأصدرت اللجنة المنظمة لـ فعاليات "الباندا الذهبية"، التي تقام برعاية الاتحاد الصيني للأدب والفنون وحكومة مقاطعة سيتشوان، بيانًا، أكدت أن حضور الفنان الكبير حسين فهمي يثري الحدث ويعكس خصوصية العلاقات الثقافية بين مصر والصين، ويمثل إضافة مهمة للحوارات الثقافية العالمية على أرض سيتشوان.

وسيتم خلال الدورة الثانية، توزيع 27 جائزة عبر أربع فئات رئيسية: الأفلام، الدراما التلفزيونية، الوثائقيات، وأفلام التحريك. وتهدف الجوائز لتكريم الأعمال السينمائية والتلفزيونية ذات التأثير الإنساني والثقافي، بحضور مجموعة من كبار الفنانين وشخصيات الصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

وتتضمن فعاليات الحدث "ليلة الباندا الذهبية" والمائدة المستديرة الدولية حول الثقافة والإبداع، بجانب العروض الفنية وتكريم الفائزين.

أُطلقت جائزة الباندا الذهبية (Golden Panda Awards) ، لأول مرة في سبتمبر 2023، وتُعقد مرة كل عامين وتستضيفها مدينة تشنغدو بشكل دائم في مقاطعة سيتشوان. وهي جائزة دولية ثقافية يُنظمها "اتحاد الصين للأدب والفنون" وحكومة مقاطعة سيتشوان، وتُقام بمدينة تشنغدو في الصين، مهد الباندا العملاقة ورمزها الثقافي. وتهدف إلى تكريم الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي تساهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ القيم الإنسانية عبر الفن السابع والإنتاج التلفزيوني.

اقرأ أيضا..

بسمة تنشر صورًا مع "نسناس" وتعلق: "أقضي أوقاتًا ممتعة مع عزيزة اللذيذة"

مها الصغير تنشر جلسة تصوير من أحدث ظهور:"هي الدنيا ولازم تتعاش"