نقل زوج تيسير فهمي للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة

كتب - معتز عباس

كشفت الفنانة تيسير فهمي عن تعرض زوجها لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى، دون الكشف عن أي تفاصيل آخرى.

وكتب "تيسير "عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "جوزي اتنقل للمستشفى لطفك يارب".

وكانت تيسير فهمي، كتبت في تدوينة آخرى: "النهاردة يوم مش لطيف من أوله، أختي تعبت وروحنا المستشفى وأخي عربيته انحبطت جامد والسواق وقع عليه لوح خشب، وربنا يستر وكفايه كدا ويعدي باقي اليوم على خير دعوات الصادقين".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي، المشاركة في مسلسل “بفعل فاعل” الذي عُرض في عام 2012، وضم كوكبة من النجوم مثل ياسر جلال، تامر هجرس، راندا الخطيب، أشرف طلبة، أيمن عزب، محمد جوهر، ومجدي فكري، والعمل من تأليف منى رجب، وسيناريو وحوار مصطفى إبراهيم، وإخراج تيسير عبود.