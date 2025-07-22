بالصور.. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ عائشة بن أحمد أمام البحر

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد الجمهور والمتابعين، أحدث ظهور لها بجوار البحر، أثناء قضاء إجازة الصيف.

ونشرت عائشة صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة وكتبت: "ضائعة في الجنة".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "منورة زي القمر"، جميلة الجميلات"، "أيقونة تونس"، "يا عيني على الجمال والحلاوة، "جميلة الجميلات".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد كان مسلسل بدون سابق إنذار وشاركها البطولة النجم آسر ياسين، وتم عرضه خلال الموسم الرمضاني الأخير 2024.

اقرأ أيضا..

"ساندي التونسية" وهؤلاء أشعلن الجدل حول حفل راغب علامة

20 صورة لراغب علامة على المسرح بعد تصدره التريند