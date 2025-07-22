مها الصغير تنشر جلسة تصوير من أحدث ظهور:"هي الدنيا ولازم تتعاش"

كتب- مروان الطيب:

خضعت الإعلامية مها الصغير لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "فيسبوك".

وظهرت مها الصغير وهي مفعمة بالحيوية والابتسامة وكتبت: "حبيتها ولا ماحبتهاش هي الدنيا ولازم تتعاش".

وواجهت الإعلامية أزمة كبيرة مؤخرا، بعد أن نسبت لوحات فنية لعدد من الفنانين التشكيليين لنفسها أثناء وجودها ضيفة على برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي.

ووجهت الإعلامية مها الصغير اعتذارا لهؤلاء الفنانين عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام" وكتبت: " أنا غلطت، غلطت في حق الفنانة الدنماركية، وفي حق كل الفنانين وفي حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت في حق نفسي، مروري بأصعب ظروف قي حياتي لا يبرر لي ما حدث، أنا أسفة، وزعلانة من نفسي".