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بسمة تنشر صورًا مع "نسناس" وتعلق: "أقضي أوقاتًا ممتعة مع عزيزة اللذيذة"

07:32 م الثلاثاء 22 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    النسناس عزيزة
  • عرض 8 صورة
    بسمة وهبة والنسناس عزيزة (2)
  • عرض 8 صورة
    بسمة وهبة والنسناس
  • عرض 8 صورة
    صديقات الفنانة بسمة والنسناس عزيزة (1)
  • عرض 8 صورة
    بسمة وهبة والنسناس عزيزة (1)
  • عرض 8 صورة
    صديقات الفنانة بسمة والنسناس عزيزة (3)
  • عرض 8 صورة
    صديقات الفنانة بسمة والنسناس عزيزة (2)
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة بسمة متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور خلال قضاء أوقاتًا سعيدة مع صديقاتها.

ونشرت بسمة صورًا وهي تحمل قرد "نسناس" صغير"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "أقضي أوقات ممتعة مع عزيزة اللذيذة والأصدقاء".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بسمة، المشاركة في مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي عرض في رمضان 2025، وضم كوكبة من نجوم الفن، وهم: فتحي عبدالوهاب، ريهام عبد الغفور وإياد نصار وأحمد عزمي.

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