بسمة تنشر صورًا مع "نسناس" وتعلق: "أقضي أوقاتًا ممتعة مع عزيزة اللذيذة"
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كتب - معتز عباس:
شاركت الفنانة بسمة متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور خلال قضاء أوقاتًا سعيدة مع صديقاتها.
ونشرت بسمة صورًا وهي تحمل قرد "نسناس" صغير"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "أقضي أوقات ممتعة مع عزيزة اللذيذة والأصدقاء".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة بسمة، المشاركة في مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي عرض في رمضان 2025، وضم كوكبة من نجوم الفن، وهم: فتحي عبدالوهاب، ريهام عبد الغفور وإياد نصار وأحمد عزمي.
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